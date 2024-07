Colpita da un muletto, cade e batte la testa: incidente sul lavoro in un’azienda di Lusigliè

LUSIGLIE’ – Una donna è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro in un’azienda meccanica di Lusigliè nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 luglio. Da una prima ricostruzione dei tecnici dello Spresal che hanno sentito i colleghi, la donna è stata urtata da un muletto e cadendo ha battuto violentemente la testa. Dopo l’incidente sono state chiamate immediatamente le forze dell’ordine con il 112 che ha fatto arrivare anche un equipaggio del 118 che ha prestato le prime cure per il trasporto in codice giallo all’ospedale di Ivrea.

Gli accertamenti sono a carico dei Carabinieri di Ivrea e dello Spresal dell’Asl To4 che dovranno controllare se sono state rispettate tutte le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro e ricostruire l’incidente.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese