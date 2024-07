Meteo Piemonte: aumento delle temperature che potranno raggiungere anche i 37°C

PIEMONTE – La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana verso l’Europa centrale garantisce per il pomeriggio odierno ed i prossimi giorni condizioni in prevalenza stabili, ad eccezione dello sviluppo di rovesci e locali temporali ad evoluzione diurna a ridosso delle vallate alpine. E’ atteso un ulteriore aumento delle temperature massime, che in pianura potranno raggiungere punte di 36-37 °C tra domani e lunedì, ed un conseguente aumento del disagio bioclimatico nelle ore più calde. Martedì le temperature massime subiranno una diminuzione per una maggior insistenza di nuvolosità medio-bassa su zone di pianura e collina a causa di infiltrazioni di aria più umida da est sulla Pianura Padana.

Tra domenica e lunedì l’aumento della temperatura massima porta Arpa a segnalare il bollino arancione per le ondate di caldo su tutto il Piemonte, in particolare lunedì 29 luglio nelle province di Asti, Novara e Vercelli il disagio bioclimatico sarà da bollino rosso di livello tre.

