Meteo Piemonte: mercoledì pomeriggio piove su tutto il Piemonte, ma le temperature sono sempre sopra i 35°C

PIEMONTE – Deboli infiltrazioni di aria fresca in quota determinano un aumento dell’instabilità per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali sparsi, anche localmente intensi, sui rilievi alpini. Da domani il graduale cedimento del promontorio anticiclonico posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà un ulteriore aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali che potranno interessare anche le pianure. Le temperature si manterranno al di sopra della media del periodo, con valori localmente superiori ai 35 ° C sulle pianure.

