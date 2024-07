Torino, sequestrati oltre 675 chili di melassa per narghilé di contrabbando: tre arresti e sette denunce

TORINO – Nel mese di luglio, un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino ha portato al sequestro di oltre 675 chili di melassa, un prodotto simile al tabacco usato per i narghilé, sia ad uso personale sia nei cosiddetti “Shisha bar”. Il valore complessivo dell’accisa evasa ammonta a 48mila euro.

I prodotti sequestrati, che erano privi del contrassegno dei Monopoli di Stato come previsto per tutti i prodotti soggetti ad accisa, possono inoltre essere molto pericolosi. L’uso del narghilé, infatti, è percepito come innocuo rispetto ad altri metodi di consumo, attirando così anche i non fumatori.

Durante questa operazione, le Fiamme Gialle hanno arrestato tre persone e denunciate altre sette, tutte accusate di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

