Undici atleti piemontesi alle Paralimpiadi di Parigi 2024

PIEMONTE – Manca circa un mese all’inizio dei Giochi Paralimpici di Parigi, che si terranno dal 28 agosto all’8 settembre.

Mercoledì scorso, il Comitato Italiano Paralimpico Italiano ha diramato la lista dei 140 tra atlete (69) e atleti (71) che parteciperanno alla spedizione azzurra e tra questi figurano 11 tesserati piemontesi. Si tratta di 6 donne e 5 uomini:

Riccardo Bagaini (23 anni), atletica 400 m – Gsh Sempione 82 Asd-Aps

(23 anni), atletica 400 m – Gsh Sempione 82 Asd-Aps Lorenzo Bernard (27 anni), ciclismo in tandem con Davide Plebani – Equa Asd

(27 anni), ciclismo in tandem con Davide Plebani – Equa Asd Veronica Silvia Biglia (35 anni), canoa – Cus Torino

(35 anni), canoa – Cus Torino Matteo Bonacina (39 anni), tiro con l’arco – Asd Arcieri delle Alpi

(39 anni), tiro con l’arco – Asd Arcieri delle Alpi Marco Cicchetti (25 anni), atletica 100 m e salto in lungo – Gsh Sempione 82 Asd-Aps

(25 anni), atletica 100 m e salto in lungo – Gsh Sempione 82 Asd-Aps Monica Contrafatto (43 anni), atletica 100 m – Gsh Sempione 82 Asd-Aps

(43 anni), atletica 100 m – Gsh Sempione 82 Asd-Aps Carlotta Gilli (23 anni), nuoto – Gruppo Sportivo Fiamme Oro/Rari Nantes Torino

(23 anni), nuoto – Gruppo Sportivo Fiamme Oro/Rari Nantes Torino Elisabetta Mijno (38 anni), tiro con l’arco – Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre/Asd Arcieri delle Alpi

(38 anni), tiro con l’arco – Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre/Asd Arcieri delle Alpi Andreea Mogos (36 anni), scherma – Gruppo Sportivo Fiamme Oro

(36 anni), scherma – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Alessandro Ossola (36 anni), atletica 100 m –Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre/Gsh Sempione 82 Asd-Aps

(36 anni), atletica 100 m –Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre/Gsh Sempione 82 Asd-Aps Carola Semperboni (21 anni), equitazione – Circolo Ippico La Ciocca.

Insieme ai loro compagni della Nazionale azzurra, saranno impegnati in due settimane di gare, con l’obiettivo di migliorare il nono posto nel medagliere raggiunto dall’Italia a Tokyo 2020. Del gruppo, tre atlete hanno già vinto medaglie ai Giochi: la più titolata, seppur giovanissima, è Carlotta Gilli con 2 Ori, 2 Argenti e 1 Bronzo tutti conquistati in Giappone quattro anni fa. Per Elisabetta Mijno, veterana del gruppo, sarà la quarta partecipazione ai Giochi, mentre Riccardo Bagaini farà il suo debutto nella manifestazione.

Inoltre, della spedizione azzurra fanno parte altri 7 piemontesi: la guida di triathlon Silvia Visaggi e gli official Barbara Arditi, Andrea Grassini ed Elena Grosso per il nuoto, Alessia Regis per il judo, Antonio Tosco per il tiro con l’arco e Fabrizio Monici per l’equitazione.

