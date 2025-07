Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato ritrovato a Villar Perosa, in Val Chisone

TORINO – Un cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione all’interno di una casa a Villar Perosa, in Val Chisone, nel torinese. Secondo le analisi fatte ieri (lunedì 14) dal medico legale, si tratta di un uomo di 68 anni; il luogo del ritrovamento è una casa a bordo strada poco distante dalla borgata Artero. Ad allertare le forze dell’ordine e successivamente i soccorsi, sono stati i servizi sociali, che da diverse ore non riuscivano a contattarlo al telefono.

