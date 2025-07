Il 16 luglio 2025 a Torino inizierà con un clima gradevole ma già piuttosto caldo. Le temperature mattutine si attesteranno intorno ai 19°C, con una percepita equivalente, e il cielo sarà prevalentemente sereno, con venti leggeri da est-sudest a 6 km/h. L’umidità sarà contenuta al 49%, garantendo un inizio di giornata piuttosto asciutto.

Pomeriggio rovente con punte di 32°C

Nel pomeriggio il caldo si farà sentire con decisione: la temperatura massima sarà di 32°C, con una percepita leggermente più bassa a 30°C, a causa della bassa umidità (21%). Il vento soffierà da sud-sudest a 9 km/h, senza apportare refrigerio significativo. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, senza rischio di precipitazioni.

Sera ancora calda e stabile

La serata manterrà condizioni pienamente estive: si prevedono 31°C reali e 29°C percepiti, con una lieve risalita dell’umidità al 30%. Il vento girerà da nord-nordest, mantenendosi attorno ai 9 km/h. Nessun rischio di temporali o instabilità.

Zero termico e condizioni generali

Lo zero termico toccherà valori elevati per l’intera giornata, oscillando tra i 4259 e i 4445 metri, segno di una massa d’aria stabile e calda in quota. Non sono previste precipitazioni. In generale, sarà una giornata asciutta, soleggiata e molto calda, ideale per attività all’aperto solo nelle ore meno torride.

Tendenza meteo per i prossimi giorni a Torino

Giovedì 17 luglio: Lieve calo termico con massime a 29°C, venti orientali e cielo in prevalenza sereno. Ancora assenza di pioggia.

Venerdì 18 luglio: Nuovo rialzo termico con punte di 32°C. Umidità in leggero aumento, ma niente precipitazioni previste.

Sabato 19 luglio: Ancora molto caldo ma possibile debole instabilità serale: previsti 31°C di massima e 1 mm di pioggia in tarda serata.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese