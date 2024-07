Sgomberata la Barca Occupata a Torino

TORINO – E’ stato sgomberato il centro sociale Barca Occupata di via Avondo a Torino. La notizia è stata data dall’assessore Maurizio Marrone.

“La Barca occupata è liberata e torna alla comunità – scrive Marrone – case popolari invase dai rom, squat anarchici, droga… un passo alla volta mandiamo via tutto il degrado e portiamo nelle periferie servizi, volontariato, divertimento sano per i giovani: il nostro Sociale avanza giorno per giorno. Grazie al Presidente Valerio Lomanto e alla sua squadra della Circoscrizione 6, che ancora una volta fanno la differenza, orgoglioso di voi”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese