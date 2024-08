Donati 11 condizionatori al reparto oncologico delle Molinette di Torino

TORINO – Grazie all’iniziativa “Music for Life” organizzata da Andrea Scarpa, dj e pugile torinese, con il sostegno della Fondazione Ricerca Molinette, il reparto di Oncologie Riunite del 3° piano del Presidio Molinette di Torino ha ricevuto una donazione di 11 condizionatori d’aria per far fronte al forte caldo di questi giorni.

Andrea Scarpa, che ha perso la madre proprio in questo reparto, ha voluto rendere omaggio alla sua memoria organizzando lo scorso maggio – per il secondo anno di seguito – l’ evento benefico, “Music for Life”, nei locali di “Gianca” ai Murazzi, che ha visto l’esibizione di numerosi DJ torinesi e non, che hanno suonato per raccogliere fondi destinati al miglioramento delle condizioni del reparto. L’evento ha riscosso un grande successo, permettendo di raccogliere la somma di 7.000 euro. Con questa cifra si è potuto acquistare 11 condizionatori d’aria, che contribuiranno a migliorare il comfort dei pazienti e del personale medico durante il loro soggiorno nel reparto.

“Non c’è nessun titolo o palco musicale che potrà darmi felicità e soddisfazione più grande di quelle provate oggi. Entrare nelle stanze e vedere i pazienti stare meglio perchè al fresco, che parlano tra loro e guardano i giochi olimpici senza più patire il caldo è stato emozionante.” ha dichiarato Andrea Scarpa.

Il Prof. Massimo Segre, Presidente della Fondazione Ricerca Molinette, ha espresso la sua gratitudine per questo gesto di generosità, sottolineando l’importanza del supporto della comunità nel migliorare le condizioni dei reparti ospedalieri. Questo atto di solidarietà dimostra come piccole iniziative possano avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti e dei loro cari, rendendo il loro percorso di cura più confortevole e dignitoso.

