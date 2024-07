Le previsioni del meteo sul Piemonte

TORINO – Una fascia di alta pressione afromediterranea sta determinando una parentesi di tempo soleggiato e caldo. L’alta pressione si indebolirà sulle regioni alpine nei prossimi giorni facendo fluire aria più umida e instabile da ovest verso le regioni alpine. Inizialmente si riattiverà dell’instabilità temporalesca pomeridiana in montagna, con primi sconfinamenti in pianura tra mercoledì e giovedì. Un impulso di aria atlantica più fresca da ovest determinerà il passaggio di temporali più estesi dalla notte tra giovedì e venerdì e nella giornata di venerdì.

Giovedì 1 agosto

Cielo:nella prima parte soleggiato, con qualche addensamento fino al primo mattino tra valli più settentrionali e Lago Maggiore.

Nel pomeriggio annuvolamenti in aumento sulle zone montane, in estensione a pianure tra Canavese e nord Piemonte e in serata anche sul Torinese.

Precipitazioni:isolati rovesci tra notte e primo mattino sul Lago Maggiore.

Nel pomeriggio qualche temporale in formazione sui rilievi tra Canavese, Valle d’Aosta, Biellese, Sesia e Ossola con prime estensioni a vicine pianure. In serata, anche sul tardi, tendenza a temporali sparsi su pianure tra Torinese e Biellese. Quota neve a 3700-3900 metri.

Venti:pianura e collina: deboli variabili o meridionali, da moderati a forti tra Langhe e Monferrato; raffiche anche tempestose nelle zone temporalesche

fondovalle: deboli variabili o brezze diurne moderate, forti da sud su Appennino

media montagna: moderati occidentali

alta montagna: moderati o forti occidentali

Temperature:minime stazionarie (20/23 C in pianura e bassa collina; 17/22 C tra 500 e 1000 metri; 14/17 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in lieve aumento (31/35 C in pianura e bassa collina; 28/32 C tra 500 e 1000 metri; 25/28 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4200-4400 metri (nord-sud) nelle ore centrali

Venerdì 2 agosto

Cielo:parzialmente nuvoloso variabile, annuvolamenti più estesi tra notte e mattino su pianure e colline poi momenti abbastanza soleggiati e nuovi addensamenti.

Lungo le valli alpine e Valle d’Aosta schiarite più ampie in mattinata e annuvolamenti irregolari nel pomeriggio.

Precipitazioni:tra notte e mattino passaggio di rovesci e temporali anche intensi su pianure e colline, più attivi e presenti tra le colline torinesi, basso Monferrato tra Astigiano e Alessandrino, Roero e basse Langhe.

Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e fondovalle e nuovamente tra pianure e colline, specie a sud del Po.

Locali nubifragi e grandinate. Quota neve a 3500-3700 metri.

Venti:pianura e collina: deboli variabili; raffiche anche tempestose nelle zone temporalesche

fondovalle: deboli variabili o brezze

media montagna: deboli o moderati occidentali

alta montagna: moderati occidentali

Temperature:minime in calo (17/21 C in pianura e bassa collina; 17/20 C tra 500 e 1000 metri; 14/17 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in calo (26/29 C in pianura e bassa collina; 24/27 C tra 500 e 1000 metri; 21/24 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4100-4300 metri (nord-sud) nelle ore centrali

