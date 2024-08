Meteo Piemonte: oggi pomeriggio piogge anche in pianura, fine settimana con il sole

PIEMONTE – Il primo fine settimana di agosto sarà, per il Piemonte, decisamente estivo. Non senza qualche eccezione.

Se, per quanto riguarda il caldo, per la nostra regione quella di oggi sarà una giornata da bollino rosso – con le temperature che arriveranno a 34 gradi, con un percepito di 38 -, dal punto di vista delle condizioni meteo si avrà invece una certa instabilità pomeridiana. Almeno per oggi.

Le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, infatti, il bordo settentrionale dell’alta pressione di matrice subtropicale presente in area mediterranea subisce a ridosso delle regioni alpine diverse ondulazioni atlantiche che tendono ad instabilizzare l’atmosfera durante le ore pomeridiane di oggi, innescando rovesci e temporali a ridosso delle vallate alpine, con parziale coinvolgimento delle aree di pianura e collina.

Da domani la progressiva rimonta dell’anticiclone porta solo a debole instabilità ad evoluzione diurna limitata alle zone montane.

Domenica una nuvolosità alta interessa l’intera regione con formazione di nubi cumuliformi sui rilievi e rovesci tra isolati e sparsi limitati alla fascia alpina. Lunedì generalmente sereno o soleggiato con isolati rovesci di calore sui rilievi. Il parziale cambio di massa d’aria in seguito alle infiltrazioni fresche atlantiche garantisce una lieve riduzione dell’umidità nei bassi strati.

