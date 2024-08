Incendio in un appartamento a Settimo Torinese: crolla il ponteggio

SETTIMO TORINESE – Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, un incendio è divampato in un appartamento in ristrutturazione in via De Francisco 21 a Settimo Torinese.

Intorno alle 13:45 sono intervenuti i vigili del fuoco che oltre a domare l’incendio, hanno lavorato anche per mettere in sicurezza il ponteggio crollato a causa di un’esplosione.

Un ragazzo sarebbe rimasto ustionato in modo non grave, mentre alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e trasportati in ospedale. Lo stabile è stato evacuato.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Settimo Torinese e la polizia locale.

