Daisy Osakue ottava nell lancio del disco alle Olimpiadi di Parigi

La torinese Daisy Osakue ha ottenuto l’ottavo posto con con la misura di 63,11 metri, nella prova del lancio del disco alle Olimpiadi di Parigi

La gara è stata vinta dalla statunitense Valarie Allman, già vincitrice dell’ oro a Tokyo, argento per la cinese Bin Feng e bronzo per la croata Sandra Elkasevic.

L’atleta allenata dalla torinese Marilu Marello è soddisfatta della sua performance: “Se volete un consiglio da una persona che di momenti negativi e no ne ha una collezione, aggrappatevi alle persone che vi stanno intorno, perchè c’è sempre una luce in fondo al tunnel. La luce per me è questa finale alle olimpiadi, questo ottavo posto che è incredibile. Avevo avuto una stagione difficile e mi sembrava di non poterne uscire ma grazie a chi mi è stato vicino ora sono arrivata fino a qua, non so che dire per ringraziarli”.

