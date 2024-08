La Questura di Asti saluta Jacobs dopo la finale a Parigi: «un piazzamento di tutto onore»

ASTI – Ieri sera, alle Olimpiadi di Parigi, si è tenuta la finale dei 100 metri, in cui ha gareggiato anche l’azzurro Marcell Jacobs.

L’atleta in gara per l’Italia, alla fine, si è posizionato quinto, ma l’ha fatto dopo che molti non avevano nemmeno creduto in un suo arrivo alle finali e, soprattutto, con un tempo di 9.85, mai registrato dopo l’ultima olimpiade di Tokyo. Insomma, un risultato che, come lui stesso ha detto ai microfoni della Rai dopo la gara, «non è da buttare via».

E tra tutti i saluti e complimenti arrivati dopo la prestazione, questa mattina anche la Questura di Asti ha salutato Jacobs, congratulandosi con un post su Facebook, in cui si legge:

«Buongiorno…stamattina cominciamo la giornata con un saluto a Marcell Jacobs che è arrivato quinto nella finale dei Giochi Olimpici. Un piazzamento di tutto “onore”, come recitano i titoli di alcuni giornali online…buona giornata a tutti 🙂

#poliziadistato».

Noi del Quotidiano Piemontese non possiamo fare altro che accodarci alla Questura di Asti: buongiorno a tutti e complimenti Jacobs per la gara! Gli azzurri, in queste Olimpiadi, stanno portando a casa delle prestazioni formidabili.

