In Piemonte ancora maltempo: oggi pomeriggio e domani, temporali con possibili grandinate e forti raffiche di vento

PIEMONTE – Oggi pomeriggio e domani, la nostra regione sarà nuovamente colpita con ogni probabilità da fenomeni temporaleschi.

Come riportato sul sito dell’Arpa, infatti, tra le giornate di oggi e domani sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche localmente forti, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento. Giovedì, invece, una nuova espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale riporterà condizioni più stabili e soleggiate.

L’avviso dal Comune di Torino

In seguito al forte nubifragio che lo scorso venerdì ha colpito la città di Torino, dal Comune è stato mandato un avviso ai cittadini, che li invita alla prudenza:

«L’eventualità di una grandinata invita ad adottare comportamenti responsabili e preventivi quali, dove possibile, ricoverare l’auto in un garage e comunque non parcheggiarla in strada e sotto gli alberi; non dimenticare le finestre aperte; alzare tapparelle, tende in tessuto e veneziane e ritirare, da terrazzi, giardini e aree esterne, vasi, mobili e altri arredi».

