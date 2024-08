L’agente adotta il gattino abbandonato che ha salvato per strada: allarme abbandoni a Grugliasco

GRUGLIASCO – Tra le tante storie tristi di abbandono di animali, arriva da Grugliasco una storia a lieto fine. L’agente di polizia locale che aveva salvato il gattino dalla strada ha deciso di adottarlo e dargli una famiglia. Come lui ci sono stati da Giugno già 10 abbandoni nella città della cintura di Torino, come fa sapere il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito. Cani e gatti lasciati in strada per poter partire per le vacanze.

“Mi chiedo come sia possibile essere così crudeli da lasciare al loro destino queste splendide creature” – si domanda Gaito in un post su Facebook dove allega alcune foto di animali trovati e messi in sicurezza nel suo comune.

