Arrestato il ladro di monetine dopo due anni di furto, nel quartiere torinese di Cenisia

TORINO – Un uomo di 41 anni ieri mattina è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

L’uomo ha rubato i soldi donati dai parrocchiani, da uno dei bussolotti per le offerte all’interno della chiesa San Pellegrino Laziosi, in corso Racconigi 28, quartiere Cenisia.

Ad accorgersi una parrocchiana, che si trovava in chiesa.

È stata lei a vedere l’uomo inserire prima un metro di nastro adesivo nella fessura del bussolotto, poi tirarlo a sé, staccare tutte le monetine e le banconote incollate e infine, infilarle in tasca.

Nelle tasche del ladro i militari dell’Arma hanno trovato cento euro.

