Il trofeo delle Nitto Atp Finals dal 13 al 20 agosto all’Outlet Village di Torino

TORINO – Il trofeo delle Nitto ATP Finals, che caratterizza la storia del tennis mondiale, arriva a Torino Outlet Village. Il cammino verso la quarta edizione torinese dell’evento conclusivo nel calendario del Grande Tennis, in programma dal 10 al 17 novembre all’Inalpi Arena, continua.

Dal 13 al 20 agosto il trofeo sarà in esposizione a Torino Outlet Village, dove tifosi e appassionati potranno ammirarlo e, naturalmente, fotografarlo.

Nel corso del Trophy Tour, tutte le istituzioni e partner coinvolti nelle Nitto ATP Finals 2024 stanno avendo l’occasione di ospitare il trofeo, simbolo del più prestigioso torneo indoor del mondo, che sta toccando le più importanti città d’Italia, varcando anche i confini nazionali, come il Belgio con Bruxelles, per rinnovare la passione per il tennis e dare lustro ai campioni mondiali che rendono unico un evento come le Nitto ATP Finals che torna a novembre per la quarta volta in Italia, a Torino.

“In questa estate 2024 tutta all’insegna dello sport – dichiara Luca Frigeri, direttore di Torino Outlet Village – è per noi un onore ospitare il Trofeo delle Nitto ATP Finals, che arriverà proprio il giorno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi. Sarà una bella sorpresa per tutti coloro che vorranno venire all’Outlet per trascorrere qualche ora di svago, all’insegna dello shopping e del grande tennis. A Ferragosto tutti i negozi e le ristorazioni rimarranno aperti e siamo sicuri che saranno tanti gli appassionati che non perderanno l’occasione di una foto con il prestigioso Trofeo. L’arrivo del Trophy Tour inaugura due mesi di grande sport che vedranno Torino Outlet Village protagonista di grandi eventi: prima, dal 26 al 30 agosto, saremo sponsor dei campionati europei di Cable Wakeboard e Wake Skate che si terranno a Settimo al Turin Wake Park e poi il 20, 21 e 22 settembre saremo sponsor del 3° Torneo Internazionale della Città di Settimo che ospiterà i Pulcini 2014 delle migliori scuole calcio in arrivo da tutto il mondo. Per citarne alcune Paris Saint Germain, Ajax, Atletico Madrid, Porto e molti altri”.

