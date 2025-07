Ecco cosa fa la Valle d’Aosta con i 233 mila euro ricavati dalle richieste immotivate dell’elisoccorso in montagna

VALLE D’AOSTA – L’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta ha incassato, in tutto il 2024, 233 mila euro derivati dalle chiamate immotivate dell’elisoccorso e userà la maggior parte di questi fondi per pagare i medici in servizio. La Regione Valle d’Aosta infatti ha una delibera che stabilisce che “nel caso in cui la chiamata risulti immotivata, l’importo dell’intervento è posto ad integrale carico del/i destinatario/i dell’intervento stesso”, ovvero dell’escursionista.

C’è anche un altro caso in cui si rischia di pagare per aver chiamato ed è la chiamata inappropriata. Si verifica quando “il medico intervenuto non riscontri motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata, oppure il destinatario dell’intervento rifiuti l’accesso/ricovero in ospedale indicato dal sanitario o rifiuti la visita dello stesso”. Qui si paga fino a un massimo di 3,5 mila euro a seconda del tempo di volo dell’elicottero (in media 100 euro al minuto).

I soldi ricavati dalla Valle d’Aosta, come accennato sopra, andranno spesi nel pagamento degli stipendi dei medici (194 mila euro), alla formazione del personale (35 mila euro) e i restanti 4 mila per le attrezzature.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese