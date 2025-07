La lavanderia di Novara che è il risultato di un progetto di sostegno a donne in condizioni di difficoltà

NOVARA – In via Francesco Alcarotti, a Novara, è stata inaugurata la nuova lavanderia “LavaLes”, frutto del progetto “Panni Sporchi In Famiglia… Laviamoli Insieme” di Liberazione e speranza s.c.s. Il progetto consisteva in percorsi di formazione professionalizzanti in sartoria, lavanderia, stireria e di educazione finanziaria destinati a donne in condizioni di vulnerabilità.

L’iniziativa è stata finanziata da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, con il supporto di CESVI, e finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da settembre a dicembre 2024 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e anche della Banca, che ha contribuito attivamente all’obiettivo devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

