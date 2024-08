Moda da spiaggia: ecco i trend più visti

L’estate 2024 è arrivata, portando con sé una ventata di freschezza e innovazione nel mondo della moda da spiaggia. Quest’anno, le tendenze non solo celebrano la bellezza e la funzionalità degli abiti da mare, ma incorporano anche elementi di sostenibilità e personalizzazione. Scopriamo insieme quali sono i trend più in voga e come puoi aggiornare il guardaroba per un look da spiaggia impeccabile.

Costumi da bagno eco-sostenibili

La sostenibilità continua a essere una priorità nel 2024, e il settore della moda da spiaggia non fa eccezione. I costumi da bagno realizzati con materiali riciclati o biodegradabili stanno guadagnando terreno. I brand stanno investendo in tessuti innovativi come il nylon rigenerato e la lycra riciclata, che non solo riducono l’impatto ambientale, ma offrono anche performance elevate in acqua. Questi materiali sono spesso accompagnati da colorazioni vivaci e motivi tropicali che richiamano la bellezza naturale degli oceani.

Ritorno agli anni ’90: costumi a vita alta e bandeau

Gli anni ’90 sono tornati in auge anche sulla spiaggia. I costumi a vita alta e i bikini bandeau sono i protagonisti di questa stagione. Questi modelli, che combinano comfort e stile, offrono una silhouette elegante e una copertura che può essere sia retrò che moderna a seconda del design. Le bandeau, in particolare, sono apprezzate per la loro capacità di adattarsi a diversi tipi di corpo, offrendo un look chic senza spalline visibili.

Parei e kaftani: praticità e moda

I parei e i kaftani al mare sono sempre di tendenza, sia come copertura per il costume da bagno che come capi di tendenza per passeggiate sulla spiaggia o pranzi al mare. Questi vestiti leggeri, spesso realizzati in tessuti trasparenti o semi-trasparenti, possono essere indossati in vari modi e sono perfetti per passare da un look da spiaggia a uno più elegante senza sforzo. Le stampe floreali, geometriche e i colori pastello sono molto in voga, conferendo un tocco di freschezza e leggerezza.

Accessori audaci: cappelli e occhiali da sole

Gli accessori non sono da meno quando si parla di moda da spiaggia. I cappelli a tesa larga e gli occhiali da sole oversize sono diventati must-have per proteggersi dal sole e, al tempo stesso, per esprimere il proprio stile personale. Quest’anno, i cappelli si caratterizzano per dettagli come nastri decorativi e bordi frangiati, mentre gli occhiali da sole sono disponibili in forme eccentriche e colorazioni vivaci.

Pigiama a righe e boxer da uomo: comfort e stile

Quest’anno, anche il pigiama a righe e i boxer da uomo stanno facendo capolino nella moda da spiaggia. Il pigiama a righe, con il suo design ispirato ai tradizionali completi da notte, è stato reinterpretato come un’opzione elegante e rilassata per il tempo libero sulla spiaggia. Realizzato in materiali leggeri e traspiranti come il cotone e la seta, il pigiama a righe è perfetto per serate informali o per quei momenti in cui si desidera un look rilassato ma sofisticato. I boxer da uomo, con stampe vivaci e colori audaci, stanno diventando una scelta popolare, offrendo una combinazione di comfort e moda senza compromessi.

Slip dress e vestito di lino: eleganza estiva

Lo slip dress e il vestito di lino sono tra i capi più raffinati e versatili per l’estate 2024. Lo slip dress, con il suo taglio fluido e leggero, è ideale per le giornate calde e può essere facilmente abbinato a sandali o espadrillas per un look chic e sofisticato. Disponibile in vari colori e tessuti, è perfetto sia per una passeggiata sulla spiaggia che per un aperitivo al tramonto. Il vestito di lino, d’altra parte, è un classico senza tempo che offre un’eleganza naturale e un comfort impareggiabile. Il lino è noto per la sua traspirabilità e per la sua capacità di mantenere la freschezza anche nei giorni più caldi, rendendolo una scelta eccellente per ogni occasione estiva.

Beachwear versatile: dal giorno alla notte

Infine, il beachwear del 2024 si distingue per la sua versatilità. Molti capi possono essere facilmente trasformati da abiti da giorno a outfit da sera con pochi semplici accessori. Abiti da spiaggia che possono essere abbinati a sandali eleganti o a una cintura alla moda sono ideali per passare da un look casual a uno più sofisticato senza dover cambiare completamente. Questa tendenza riflette un crescente desiderio di praticità senza compromettere lo stile.

Per aggiornare il tuo guardaroba da spiaggia con i trend del 2024 senza svuotare il portafoglio, non perdere l’occasione di utilizzare il codice sconto Zalando Privé su Trovaprezzi.it. Questo codice offre sconti esclusivi su una vasta selezione di abiti e accessori da spiaggia, permettendoti di ottenere il meglio della moda estiva a prezzi vantaggiosi. Approfitta delle offerte per acquistare costumi, parei, accessori e molto altro ancora con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese