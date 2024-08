Auto contro moto in via Druento, tra Torino e Venaria: il motociclista è grave al Cto

Un uomo di 55 anni che guidava la moto è stato coinvolto in un incidente a Venaria Reale e al momento si trova in gravi condizioni al Cto di Torino. Lo scontro, in cui è rimasta coinvolta anche un’auto, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi tra via Druento e via Susa.

Anche l’automobilista è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

