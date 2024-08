La storica libreria Luxemburg riapre in Galleria subalpina a Torino

TORINO – La notizia è splendida per gli amanti dei libri e della cultura a Torino. La storica libreria Luxemburg non chiude ma riapre in Galleria subalpina, in una delle location più affascinanti del centro cittadino.

L’ufficialità non è arrivata con un comunicato ma con le vetrofanie che riportano il logo della libreria e la storica data di fondazione: 1872. La libreria Luxemburg, che è una delle poche in città a trattare libri in lingua orginale da tutto il mondo, nel 2015 era stata inserita dal giornale argentino Clarín nella top 10 delle librerie più interessanti al mondo.

