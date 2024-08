Domenica da bollino rosso per Torino: percepiti 37 gradi

TORINO – Dopo il maltempo e l’aria fresca che ha colpito mercoledì tutto il territorio piemontese, in arrivo un weekend rovente soprattutto per la città di Torino. Il bollettino dell’Arpa infatti, rileva bollino rosso per domenica 11 agosto. In particolare, le temperature massime per domani si aggireranno intorno ai 34-37 gradi per il capoluogo piemontese e 38 gradi ad Alessandria.

Oggi, sabato 10 agosto, segnalazioni da bollino arancione con temperature massime di 32 gradi.

Il livello del caldo è calcolato da Arpa sulla base dell’Indice WDA (Warm Day Alert) che tiene conto della temperatura massima percepita e della minima. Tenendo conto anche del vento e tasso di umidità.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese