Controlli nella zona della movida a Torino: sanzioni amministrative fino a 6mila euro

TORINO – Ieri sera, è scattata a Torino un’operazione di controlli congiunti da parte della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia nelle aree cittadine della movida, quali piazza Vittorio, corso Cairoli, lungo Po Cadorna, zona Murazzi del Po, via Bava, via Po, via XX Settembre e via San Massimo.

Durante i controlli, gli agenti hanno identificato in tutto 52 persone, contestati cinque illeciti amministrativi per detenzione di sostanze stupefacenti e sequestrati sette grammi di cannabinoidi. Inoltre, durante il controllo di quattro esercizi pubblici, sono state emesse sanzioni amministrative del valore di circa 6mila euro.

Il locale cui è stata fatta la multa più alta (5mila euro) è un minimarket, dove mancava il cartello di divieto fumo e venivano venduti sacchetti non conformi alla normativa. Altri minimarket, negozi di alimentari e kebabbari sono stati sanzionati per la mancanza di cartelli vari, tra cui quelli relativi agli orari di chiusura e di divieto di vendita di bevande alcoliche; sempre gli stessi negozi, sono stati sanzionati per la presenza di sporcizia e merce disposta a terra sul pavimento.

