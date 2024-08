Niente da fare per la Juventus: l’Atletico Madrid vince 2-0 in Svezia

GOTEBORG – La Juventus ha concluso la sua serie di amichevoli estive con una sconfitta, perdendo la quarta e ultima partita prima dell’inizio della nuova stagione calcistica. L’incontro si è svolto a Goteborg, in Svezia, dove i bianconeri sono stati superati dall’Atletico Madrid con un punteggio di 2-0.

Sotto la guida di Thiago Motta, la Juventus non è riuscita a evitare la sconfitta, con l’Atletico Madrid che ha preso il comando grazie a una rete di Joao Felix nei primi minuti del secondo tempo. Successivamente, l’Atletico ha consolidato il suo vantaggio con un rigore realizzato da Angel Correa, spegnendo ogni speranza di rimonta per i bianconeri.

Dopo questa battuta d’arresto, la Juventus farà ritorno alla Continassa, il centro sportivo della squadra, per proseguire la preparazione in vista dell’inizio del campionato. L’esordio ufficiale in Serie A è fissato per lunedì 19 agosto, quando i bianconeri affronteranno il Como allo Juventus Stadium. Questa sarà un’importante occasione per la squadra di risollevarsi e dimostrare il proprio valore, iniziando la stagione con il piede giusto.

