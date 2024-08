Colpisce il vicino di casa alla testa con un’accetta: arrestato un uomo ad Avigliana

AVIGLIANA – Ieri sera, un litigio scoppiato in un condominio di Avigliana è culminato nell’arresto di un uomo, che ha colpito il suo vicino di casa con un’accetta.

I Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato il 53enne, accusato di lesioni personali aggravate. L’uomo incarcerato ha infatti colpito alla testa il suo vicino, al culmine di una discussione con lui e la moglie per questioni di vicinato.

La vittima dell’aggressione è stata portata all’ospedale di Rivoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato invece sottoposto agli arresti domiciliari.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese