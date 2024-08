I genitori della bambina morta, aggrediscono un giornalista davanti l’ospedale San Giovanni Bosco

TORINO – Il giornalista aveva appoggiato a terra la machina fotografica e si era avvicinato alla famiglia per porgere le proprie condoglianze ma è stato aggredito con una violenza inaudita, fino a fargli perdere i sensi.

E’ successo nella serata di ieri davanti l‘ospedale San Giovanni Bosco.

Quando si è saputo che per la piccola non c’era stato nulla da fare, il giornalista si è avvicinato alla famiglia per far sentire la sua vicinanza e invece la riposta è stato un pestaggio violento.

