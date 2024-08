Torino Jazz Festival Piemonte: appuntamenti dal 16 agosto in regione

TORINO – Il 16 agosto, nell’ambito del Piedicavallo Festival (BI) Lino Capra Vaccina, porta il suo stile unico che combina strumenti a percussione, suoni ambientali e melodie minimaliste, creando atmosfere evocative e suggestive. Sabato 17 agosto 2024, nella splendida cornice del Tempio Valdese di Piedicavallo, si esibiscono Gabriele Gasparotti e Benedetta Dazzi per un’esperienza musicale unica che fonde l’acustico con l’elettronico. Domenica 18 sempre presso il Tempio Valdese il trio Spiralis Aurea esplora i confini della musica sperimentale e dell’improvvisazione. Il 30 agosto, il Koan Jazz Quartet si esibirà presso la Piazza del Monte a Biella, seguito il 31 agosto dal quintetto Piemonte Jazz Messengers, che spazierà tra brani originali e classici del jazz, e il 1° settembre, infine, dal Diego Borotti Jazz Trio feat Karima, nel quale il sodalizio di Borotti e Marsico ospita una delle voci più belle del panorama italiano.

Sabato 7 settembre, presso il cortile del Museo Garda di Ivrea (TO), Enrico Rava & The Fearless five mettono insieme energie giovani e creative e l’enorme esperienza del band leader. Venerdì 13 settembre al Teatro Viotti di Fontanetto Po (VC) il Pensatore Solitario è un evento in cui musica e parole si alternano come in una partitura. Il 18 settembre a Baveno (VCO), le quattro musiciste del quartetto Musisheans suonano negli stili del flamenco, del moderno, del fingerstyle classico e pop e del cantautorato.

Il 20 settembre ad Alessandria presso la serra della ristorazione sociale, il progetto Moigea attinge all’esperienza della scena jazz metropolitana londinese. Il 21 settembre allo spazio Hydro di Biella è il momento di Gianluca Petrella Cosmic Renaissance: un progetto musicale innovativo guidato dal celebre trombonista italiano, sinonimo di sperimentazione audace e di una visione musicale che guarda al futuro, rimanendo saldamente ancorata alle radici profonde del jazz. Giovedì 26 settembre, presso il Teatro Magnetto di Almese (TO), e venerdì 27 settembre alle ore 21, presso la Serra della Ristorazione Sociale ad Alessandria, si esibiscono Gwen Cahue & Baptiste Bailly. Il duo francese, formato dalla chitarrista Gwen Cahue e dal pianista Baptiste Bailly, incanta il pubblico con le sue raffinate interpretazioni jazz, caratterizzate da una perfetta fusione di virtuosismo tecnico e sensibilità melodica. Sabato 28 settembre il Festival si sposta a Novara presso i giardini dello Spazio Nova con El Rass, originario di Tripoli, al secolo Mazen El-Sayyed. Il musicista rap mescola tradizione ed elementi moderni e contemporanei, su temi che spaziano dalla sociopolitica alla filosofia, alla storia.

Venerdì 4 ottobre, alle ore 21, presso la Serra della Ristorazione Sociale di Alessandria, i docenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “A. Vivaldi” presentano Free Jazz Musica Libera Sincopata: un concerto che mira a recuperare le esperienze del free jazz americano, rielaborandole alla luce del linguaggio jazz europeo. Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 21, presso il Teatro Soms di Gozzano (NO), si tiene l’evento di chiusura del cartellone del Torino Jazz Festival Piemonte: Tenco In Jazz con Nino La Piana’s Quintet feat Stefania Piovesan. Il quintetto rende omaggio a Luigi Tenco con reinterpretazioni jazz delle sue canzoni più amate, offrendo al pubblico una serata di emozionante eleganza musicale.

