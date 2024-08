Detenute di Torino scrivono a Mattarella: “Serve un cambiamento immediato nelle carceri”

TORINO – Le detenute del carcere di Torino hanno inviato una lettera ai vertici dell’amministrazione penitenziaria, con un appello diretto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La lettera, scritta il 15 agosto e pubblicata da La Stampa, esprime il disagio e la frustrazione delle detenute per le condizioni di vita all’interno della struttura. “Ci affidiamo al Presidente Mattarella affinché ‘scuota’ l’indifferenza dei decisori. Non c’è più tempo!” recita uno dei passaggi della missiva.

Le detenute spiegano che il giorno di Ferragosto hanno iniziato uno sciopero del carrello, rifiutando il cibo fornito dall’amministrazione penitenziaria. Al termine della pausa estiva del Parlamento, promettono di iniziare uno sciopero della fame ad oltranza, a staffetta e in maniera pacifica. L’obiettivo è ottenere la concessione della liberazione anticipata speciale o altre misure che possano ridurre il sovraffollamento delle carceri e migliorare le condizioni generali della comunità penitenziaria.

Nella lettera, le detenute criticano il cosiddetto decreto carceri, definendolo inutile, e sottolineano la necessità di una riforma completa del sistema, lamentando la carenza di personale e la mancanza di veri percorsi di reinserimento. L’appello si conclude chiedendo attenzione per la loro situazione, invitando chi si è indignato per le condizioni di detenzione di Ilaria Salis a fare lo stesso per loro e per tutti i detenuti in Italia.

