Juventus-Como finisce 3-0 all’Allianz Stadium

TORINO – La Juventus vince la prima partita di campionato di Seria A con un solido 3-0 contro il Como. Nel match di oggi (lunedì 19 agosto) all’Allianz Stadium si è vista una Juve che ha concesso poco: solo 3 tiri in totale per il Como, che infatti non è riuscita ad installare un gioco preoccupante per i bianconeri.

A sbloccare l’incontro è stato Samuel Mbangula al 23′; subito prima dell’intervallo invece è andato a segno Timothy Weah. Per tutto il secondo tempo non è successo niente a parte il gol di Vlahovic al 47′, annullato però per fuorigioco di Cambiaso. Proprio Cambiaso è andato a segno al 91′ segnando la terza rete

