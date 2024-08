Preparativi in corso a Condove e Bobbio Pellice per il gran finale del Tour de l’Avenir 2024

PIEMONTE – A Condove, Bobbio Pellice, lungo la Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre e a Usseaux, fervono i preparativi per ospitare le ultime due tappe del Tour de l’Avenir 2024. Questa gara a tappe ha visto emergere molti giovani talenti del ciclismo che in seguito sono diventati protagonisti del circuito professionistico. Riservato ai ciclisti Under 23, il Tour de l’Avenir, sia maschile che femminile, vede la partecipazione di squadre nazionali, offrendo così una dimensione globale alla competizione. In totale, sono stati selezionati 25 team maschili, tra cui una selezione del Centro mondiale del Ciclismo e una della Regione Alvernia-Rodano-Alpi, mentre le squadre femminili in gara sono 17.

Viabilità del 23 agosto: tappa da Les Karellis a Condove

La tappa di venerdì 23 agosto, che va da Les Karellis a Condove, include la scalata al Colle del Moncenisio e attraversa Giaglione, Susa, Bussoleno e Borgone Susa. La gara femminile partirà alle 10:45, seguita da quella maschile alle 13:00. A Condove, il villaggio d’arrivo nel centro storico sarà aperto dalle 14:30 alle 17:30. L’arrivo della corsa femminile è previsto intorno alle 15:00 in viale Bauchiero, all’angolo con via Cesare Battisti, con la premiazione a seguire. Verranno consegnate le maglie delle diverse classifiche: la gialla per la classifica generale, la verde per i punti, la a pois per le migliori scalatrici e scalatori e la bianca per gli Under 20. La carovana pubblicitaria arriverà a Condove verso le 16:25, mentre la corsa maschile dovrebbe concludersi tra le 16:43 e le 17:08. Il palco delle premiazioni e il maxischermo per seguire la diretta saranno in piazza Martiri. La piazza e via Cesare Battisti saranno chiuse al traffico dalle 8:30, mentre via Roma, viale Bauchiero e via Torino saranno interdette al traffico dalle 14:30 fino alla fine dell’evento.

Viabilità del 24 agosto: tappa da Bobbio Pellice al Colle delle Finestre

Sabato 24 agosto si svolgerà la tappa finale del Tour de l’Avenir 2024, con partenza da Bobbio Pellice e arrivo al Colle delle Finestre. La gara femminile partirà alle 9:45 da via Maestra-Strada Provinciale 161, seguita da quella maschile alle 12:15, mentre la carovana pubblicitaria partirà alle 11:45. A Bobbio Pellice, saranno attivi divieti di sosta dalle 00:00 di venerdì 23 agosto fino alle 14:00 di sabato 24 in varie zone centrali del paese, e il transito sarà vietato dalle 7:00 alle 13:00 di sabato 24 in diverse strade del centro.

Prima di affrontare l’ultima salita al Colle delle Finestre, la corsa attraverserà diversi comuni, tra cui Villar Pellice, Torre Pellice, Luserna San Giovanni e Giaveno, passando per la Colletta di Cumiana, Avigliana e altri comuni, fino a Meana di Susa, dove inizierà la scalata finale. La strada sterrata di 7,8 km della SP 172 è già stata preparata all’inizio dell’estate, e ulteriori lavori di manutenzione verranno effettuati nei giorni precedenti la gara, comportando la chiusura al traffico di questa strada il 22 e 23 agosto.

L’arrivo della gara femminile al Colle delle Finestre è previsto tra le 13:59 e le 15:13, mentre la corsa maschile terminerà tra le 15:53 e le 16:41. Le premiazioni della tappa si terranno subito dopo l’arrivo, mentre le cerimonie finali per tutte le classifiche si svolgeranno al campeggio Magic Forest di Fraisse di Usseaux.

In vista dell’arrivo della tappa, la strada comunale Pourrieres-Balboutet-Pian dell’Alpe sarà chiusa dalle 12:30 alle 17:00, con divieto di sosta attivo dalle 6:00 alle 17:00. Si consiglia a chi vuole assistere all’arrivo di recarsi a Pian dell’Alpe nelle prime ore della giornata, poiché i parcheggi saranno disponibili fino ad esaurimento posti. Da Pian dell’Alpe al Colle delle Finestre il transito sarà riservato solo a mezzi autorizzati, di soccorso e delle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda la chiusura delle strade extraurbane, questa sarà regolamentata da un’Ordinanza del Prefetto di Torino. La normativa prevede la chiusura delle arterie interessate dalla corsa 15 minuti prima del passaggio del primo corridore e la riapertura 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo. Durante il Tour de l’Avenir, il traffico sarà riaperto tra il passaggio delle gare femminili e maschili.

