Tragedia evitata ad Alpignano: recuperato uomo che si è lanciato dal nuovo ponte

ALPIGNANO – Oggi Alpignano è stata teatro di un drammatico incidente quando una persona si è lasciata cadere dal nuovo ponte della città. L’allerta è scattata in seguito al gesto disperato, e sul posto è intervenuta rapidamente la squadra 21 dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno operato con grande professionalità, riuscendo a recuperare l’uomo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Rivoli. Fortunatamente, le condizioni del soggetto sono state giudicate non gravi e il ricovero è avvenuto in codice verde, segnalando una situazione che, sebbene seria, non metteva in immediato pericolo la vita del paziente.

Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni dietro il gesto dell’uomo, e il caso è attualmente sotto esame per garantire che siano adottate tutte le misure necessarie per prevenire simili eventi in futuro.

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese