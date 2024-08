Collegno: ottantenne si suicida in piazza dopo aver sparato alla moglie, in fin di vita

COLLEGNO – Una sparatoria avvenuta questa mattina in piazza del Municipio ha sconvolto la cittadina di Collegno. Un uomo di ottant’anni, dopo aver sparato alla moglie, si è tolto la vita. La donna, che è in condizioni critiche, è stata soccorsa dai medici dell’automedica e dai volontari della Croce Verde e ora si trova in fin di vita all’ospedale.

Il fatto è avvenuto intorno alla tarda mattinata di oggi. I carabinieri, allertati dai colpi di arma da fuoco, hanno individuato l’ottantenne nei pressi della scena della sparatoria poco prima che l’uomo si suicidasse.

Secondo le prime informazioni, il movente dell’atto violento potrebbe essere di natura sentimentale. Le indagini sono ancora in corso e sono condotte dai militari per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

