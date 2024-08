Tragedia in Valle Gesso: alpinista toscano muore durante la scalata allo spigolo Vernet

VALLE GESSO – Un drammatico incidente ha colpito una cordata di alpinisti in Valle Gesso, durante la scalata dello spigolo Vernet alla cima della Nasta. Daniele Pacini, 34 anni, originario di Empoli, ha perso la vita dopo essere precipitato durante l’ascensione. L’intervento di soccorso, avvenuto nella serata di ieri, si è rivelato particolarmente complesso a causa del terreno impervio.

Pacini era accompagnato da una donna, rimasta appesa alla sosta dopo l’incidente. Fortunatamente, è stata tratta in salvo e trasferita all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, riportando solo lievi ferite.

L’elisoccorso regionale dell’Azienda Zero Piemonte ha inviato sul posto un’eliambulanza, che ha recuperato due tecnici aggiuntivi del Soccorso Alpino per supportare l’intervento. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il medico ha dovuto constatarne il decesso.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma di Pacini è stata trasportata a valle e trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Valdieri, dove i familiari sono giunti nella notte per il riconoscimento.

Questo incidente segna la seconda tragedia in Valle Gesso in pochi giorni. Solo due giorni prima, il 39enne Marco Gibbin ha perso la vita dopo una caduta nelle alture tra le Terme di Valdieri e il Rifugio Valasco. Pacini e la sua compagna erano arrivati in Valle Gesso dalla Toscana all’inizio del weekend e avevano già affrontato un’altra escursione il sabato precedente alla tragedia.

