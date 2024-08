Racconigi: un finanziamento dalla Regione per la cura dei platani monumentali di Villa Cayre

RACCONIGI – Il Comune di Racconigi ha ottenuto un contributo di 4.968,76 euro dalla Regione Piemonte, che verrà utilizzato per attività di monitoraggio e cura degli alberi monumentali di Villa Cayre.

In particolare il finanziamento sarà impiegato per una valutazione fitosanitaria e di stabilità degli alberi e per l’installazione o rispristino di sistemi di consolidamento, ancoraggio e sostegno. Inoltre saranno effettuati interventi di riduzione e riequilibrio della chioma e operazioni di difesa fitosanitaria.

“I platani di Villa Cayre sono uno dei patrimoni naturalistici della nostra città e, come tale, vanno preservati – commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano – Grazie a questo finanziamento regionale abbiamo in programma una serie di interventi con l’obiettivo di mantenere in salute gli alberi e tutelarne la bellezza”.

I platani monumentali saranno anche inseriti in una serie di percorsi naturalistici ciclopedonali relativi alle campagne di Racconigi e del territorio, che verranno pubblicati prossimamente.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese