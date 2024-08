Ubriaco alla guida: 75enne chierese supera di quattro volte il limite del tasso alcolemico consentito

CHIERI – Venerdì 23 agosto, intorno alle 18, una pattuglia della polizia locale di Chieri, mentre era impegnata nei normali controlli del territorio, ha notato un’auto di media cilindrata che si muoveva in modo erratico lungo strada Padana Inferiore, in direzione del centro città.

Il comportamento incerto del veicolo ha spinto gli agenti a fermare il conducente per un controllo. Durante l’interrogatorio, gli agenti hanno subito notato segni di ubriachezza. Il test etilometrico ha confermato i sospetti: il 75enne chierese era risultato positivo con un tasso alcolemico circa quattro volte superiore al limite consentito.

Dopo aver completato i controlli tecnici, il conducente è stato denunciato per la violazione dell’articolo 186, comma 2, lettera c del Codice della Strada. Le conseguenze per il reato includono il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. La legge prevede per tale infrazione una pena che può variare dall’arresto di sei mesi a un anno, una multa tra 1500 e 6000 euro e la confisca del mezzo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese