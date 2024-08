Torre Pellice: al via il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi, evento speciale per gli 850 anni del movimento

TORRE PELLICE – A Torre Pellice è tutto pronto per l’inizio del Sinodo annuale delle Chiese metodiste e valdesi, che prenderà ufficialmente il via domenica 25 alle ore 15 con il consueto corteo e il culto d’apertura guidato dalla pastora Sophie Langeneck. L’edizione di quest’anno sarà particolarmente significativa, poiché segnerà l’anniversario degli 850 anni del movimento valdese, con un programma ricco di eventi e incontri incentrati su questa ricorrenza.

Dopo la cerimonia di apertura, il momento clou della settimana sinodale sarà la serata pubblica di lunedì 26 alle ore 20:45 presso il tempio di Torre Pellice. Il tema scelto per l’occasione è “Autonomia differenziata ed equità“, e tra i relatori interverranno Andrea Giorgis, senatore e professore di Diritto costituzionale, Alessandra Trotta, diacona e moderatora della Tavola Valdese, e Rosy Bindi, ex parlamentare ed ex ministra, che parteciperà in collegamento video come presidente onorario di “Salute Diritto Fondamentale”. La discussione sarà moderata da Claudio Paravati, direttore di Confronti e conduttore della rubrica Rai Protestantesimo. La serata sarà arricchita dalle note jazz del duo Luigi Bonafede e Massimo Baldioli.

Mercoledì 28, alle ore 13, presso la Galleria F. Scroppo, uno degli eventi collaterali del Sinodo sarà la presentazione del libro “Teologia pubblica e diaconia – L’agire ecclesiale nella società postcristiana”, scritto da Ulrich H. J. Körtner e pubblicato dalla casa editrice Claudiana. La presentazione sarà curata da Fulvio Ferrario e Nicola Mariani.

Le sessioni di lavoro del Sinodo, che vedranno la partecipazione di deputati e deputate da tutta Italia, si terranno quotidianamente fino al 30 agosto, con orario continuato dalle 8:30 alle 19, intervallate dalle consuete pause di metà mattinata. Come ogni anno, durante il Sinodo non mancheranno i tradizionali stand che arricchiranno l’area dedicata all’assemblea.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese