Mercoledì 16 luglio lutto cittadino e funerali per Jacopo Peretti a Mazzé

MAZZÉ – Proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 16 luglio, a Mazzè (TO). Il sindaco del piccolo comune piemontese, Marco Formia, ha proclamato il lutto in occasione del funerale di Jacopo Peretti. Il 33enne, originario del luogo, ha perso la vita un paio di settimane fa nell’esplosione di via Nizza, per la quale è stato arrestato Giovanni Zippo, guardia giurata accusata di aver causato la deflagrazione. Jacopo aveva vissuto a Mazzé per tanti anni, prima di trasferirsi a Torino.

La cerimonia funebre sarà alle 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio. «Tutta la comunità e l’amministrazione comunale si stringono con affetto e rispetto alla famiglia», così il sindaco Formia sui social a nome di tutta l’amministrazione comunale.

