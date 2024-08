Allerta gialla per temporali anche forti su quasi tutto il Piemonte

PIEMONTE – Oggi, domenica 25 agosto, nel pomeriggio partirà un’ ALLERTA GIALLA per temporali, anche forti sulle zone montane e pedemontane alpine e prime pianure. Le precipitazioni saranno in attenuazione o esaurimento nella notte successiva, per poi trovare una nuova intensificazione nel pomeriggio di lunedì, in particolare sulle zone meridionali dove potremo avere temporali localmente intensi. Si aspettano locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

I fenomeni proseguiranno sparsi e intermittenti fino al primo mattino di martedì, in particolare coinvolgendo i settori centrali della regione. Da martedì pomeriggio miglioramento del tempo con nubi irregolari e deboli rovesci sparsi sui rilievi.

