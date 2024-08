A Borgomanero, in occasione della Festa dell’Uva torna “Acino chi legge”

BORGOMANERO – In occasione della Festa dell’Uva (e inserito nel programma del “Parco del Gusto”), torna “Acino chi legge”, appuntamento ideato e promosso da Anffas onlus Borgomanero.

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre (dalle 10.00 alle 20.30), Anffas onlus Borgomanero sarà presente con il suo stand nel Parco di Villa Marazza, ospite dell’evento “Parco del Gusto” realizzato da Comune di Borgomanero in collaborazione con Pro Loco Borgomanero e Condotta Slow Food Colline Novaresi.

Al coloratissimo stand si potranno trovare gli originali gadget pensati per l’occasione tra cui l’iconico grembiule da cucina “Acino Chef legge” color vinaccia, prodotto in edizione limitata e i pacchi di pasta fresca, rigorosamente “loggati” Acino Chi legge donati da Pastificio Fontaneto oltre ai quadri realizzati dai partecipanti ai laboratori di Anffas con Francesca Amat che, sabato alle 16.30, proporrà anche l’appuntamento con le “Danze dal mondo” in cui i ragazzi e le ragazze di Anffas, insieme alla conduttrice e agli educatori, coinvolgeranno il pubblico in danze tradizionali balcaniche, ebraiche, australiane e francesi.

Novità di quest’anno è la collaborazione con l’artista Valeria Belloro che ha realizzato, per l’evento, una serie di oggetti regalo, in ceramica, dedicati al tema dell’uva e ispirati all’iconico acino che fa parte del logo di “Acino chi legge”. Allo stand si troveranno, quindi, (a fronte di una donazione) cucchiaini, porta mestoli, piatti, vassoi, brocche, alzatine per la frutta e, ancora, barattoli per la cucina, ciotole e vasi di diverse dimensioni e fogge.

Ad Acino chi legge, si potranno poi, assaggiare anche i “frutti” del lavoro dei laboratori di cucina Anffas Borgomanero: frolle, tartellette e altre leccornie speciali tra cui il leggendario CHICCO (un cestino di pasta brisè con gorgonzola, noci, provola, speck e uva); il tutto innaffiato dai vini della cantina I Dof Mati di Fara Novarese, presente a proporre una degustazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese