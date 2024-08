Torino: alla scoperta dei luoghi della cultura ebraica

TORINO –Domenica 15 settembre 2024, Torino sarà il cuore pulsante della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Questo evento annuale rappresenta un’opportunità unica per scoprire e approfondire la ricca eredità ebraica della città. In questa giornata speciale, i visitatori potranno esplorare vari luoghi emblematici che raccontano la storia e le tradizioni della comunità ebraica torinese. Approfondiamone alcuni.

Sinagoga di Torino: un simbolo di identità e tradizione

La Sinagoga di Torino, situata in Via Ponte Cavallo 1, rappresenta il cuore pulsante della vita ebraica cittadina. Inaugurata nel 1884, l’imponente edificio in stile neomoresco ospita al suo interno un museo dedicato alla comunità ebraica. Durante la Giornata Europea della Cultura Ebraica, sarà possibile visitare il Museo della Comunità Ebraica, che espone una vasta collezione di artefatti liturgici, testi storici e opere d’arte. Questo spazio offre una panoramica completa sulla storia e l’evoluzione della comunità ebraica a Torino.

Cimitero Ebraico di Torino: memoria e storia

Il Cimitero Ebraico di Torino, situato in Corso Moncalieri 4, è uno dei luoghi di commemorazione più significativi della città. Fondato nel 1854, il cimitero non solo conserva le tombe di personalità illustri, ma rappresenta anche una testimonianza tangibile delle tradizioni funerarie ebraiche. Le visite guidate permetteranno ai partecipanti di scoprire le storie e le usanze legate a questo importante sito storico.

Biblioteca e Centro Studi sull’Ebraismo: custodi della conoscenza

La Biblioteca della Comunità Ebraica di Torino, in Via della Consolata 1, è un centro vitale per la conservazione e la diffusione della cultura ebraica. Questo spazio ospita una ricca collezione di testi ebraici, manoscritti e pubblicazioni accademiche. Il Centro Studi sull’Ebraismo, annesso alla biblioteca, offre risorse preziose per chi desidera approfondire la storia e la cultura ebraica attraverso seminari e conferenze.

Il ghetto di Torino: tracce di Storia

L’antico ghetto di Torino, situato nei pressi di Via della Consolata, è un luogo che conserva i segni della storica comunità ebraica. Sebbene gran parte del ghetto sia stata demolita, passeggiando per le strade circostanti è possibile percepire l’atmosfera del quartiere ebraico che esisteva secoli fa. Questa area offre uno spaccato autentico della vita ebraica passata e rappresenta un importante pezzo del patrimonio urbano di Torino.

Museo del Risorgimento: riflessioni sul contributo ebraico

Il Museo del Risorgimento, in Piazza Carlo Alberto 8, ospiterà esposizioni che mettono in luce il contributo degli ebrei al Risorgimento italiano. Questo museo, con la sua vasta gamma di documenti e reperti storici, offre una prospettiva sul ruolo della comunità ebraica nei cambiamenti sociali e politici dell’Italia moderna.

Esplorare Torino: una ricchezza di Storia e cultura

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, Torino offre l’opportunità unica di esplorare e conoscere questi luoghi che testimoniano la lunga e affascinante storia della comunità ebraica nella città. Ogni sito rappresenta un capitolo della storia ebraica di Torino, invitando i visitatori a scoprire e apprezzare il ricco patrimonio culturale e storico che caratterizza questa storica comunità.

Per ulteriori informazioni sulle visite e sulle aperture speciali dei luoghi storici ebraici di Torino, è possibile consultare i siti web ufficiali delle istituzioni coinvolte.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese