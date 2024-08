Torino: torna la Social Passata a Mirafiori Sud, il weekend dedicato alla salsa di pomodoro comunitaria

TORINO – Il primo weekend di settembre, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8, nel cuore di Mirafiori Sud, si terrà un appuntamento ormai consolidato per chi ama le tradizioni e la condivisione: la Social Passata. Organizzato da Orti Generali, il progetto nato nel 2018 per riqualificare il Parco Piemonte, l’evento vede una comunità attiva di ortolani, residenti del quartiere e appassionati uniti dalla passione per la preparazione della salsa di pomodoro.

Orti Generali offre agli iscritti uno spazio attrezzato per la preparazione della passata, con l’obiettivo di fare scorte per l’inverno. Utilizzando il passapomodoro elettrico messo a disposizione e pomodori di qualità provenienti da Buoni e Giusti Coop, che sostiene la lotta al caporalato, i partecipanti possono vivere un’esperienza autentica e comunitaria.

Ogni postazione include tutto il necessario: un tavolo con bruciatore, pentolone, coltelli e utensili vari, per garantire un’esperienza senza stress. La condivisione del passapomodoro elettrico e delle aree di lavaggio permette di completare il processo in modo efficiente.

Gli iscritti dovranno portare da casa solo alcuni elementi essenziali: sale, basilico, barattoli puliti e contenitori. L’evento è aperto a tutti, con un contributo di 35 € per mezza giornata di lavoro (30 kg di pomodori inclusi). È possibile partecipare dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 18:00, con un massimo di due persone per postazione.

La Social Passata è un’occasione per riscoprire le tradizioni, conoscere nuove persone e creare un senso di comunità attraverso un’attività semplice e genuina. Per partecipare, è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale di Orti Generali: www.ortigenerali.it/social-passata-2024.

