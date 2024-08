Scompare durante il viaggio per le vacanze: Giuseppe Marino, 65enne di Aosta, visto l’ultima volta a Chivasso

CHIVASSO – Da martedì mattina non si hanno più notizie di Giuseppe Marino, un 65enne di Aosta che lavora come lavapiatti in un ristorante della città. L’ultimo avvistamento dell’uomo è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza presso la stazione ferroviaria di Chivasso, dove si era fermato durante il viaggio in treno verso Rimini, località in cui trascorreva le vacanze estive da una decina d’anni. A Rimini lo stavano aspettando, e il soggiorno era già stato interamente pagato.

Alla stazione di Chivasso è stato ritrovato il borsone di Marino, contenente tutti i suoi effetti personali, inclusi i biglietti del treno e del denaro. L’uomo, tuttavia, aveva con sé soltanto un marsupio, dove si trovava una carta prepagata. Preoccupati per la sua scomparsa, i familiari e il suo datore di lavoro hanno denunciato l’accaduto alla polizia di Aosta.

Le immagini della stazione hanno rivelato che Marino, alle 11:40, ha preso per errore un treno diretto a Milano, anziché proseguire il suo viaggio verso Rimini. Da quel momento, non si hanno più notizie di lui. A complicare le ricerche, il fatto che il suo cellulare sia stato ritrovato all’interno della borsa lasciata a Chivasso, rendendo impossibile qualsiasi contatto telefonico.

Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il numero +393477310900 o il 112.

