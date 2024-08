Alpignano: ruba l’auto, tre chitarre e un amplificatore, poi chiede il riscatto

ALPIGNANO – Un uomo di 44 anni è stato arrestato mentre tentava un’estorsione ai danni di un commerciante.

A metà agosto alla vittima era stata rubata l’auto parcheggiata in strada con tre chitarre elettriche e un amplificatore. Il ladro aveva chiesto del denaro in cambio dei beni con la tecnica del “cavallo di ritorno”: un riscatto. In un primo momento, la vittima aveva consegnato 200 euro in cambio dell’auto ma dopo la seconda richiesta di 100 euro per ottenere le chitarre e l’amplificatore, l’uomo ha denunciato il ladro.

Così, nel luogo dello scambio di denaro invece della vittima si sono presentati i militari dell’Arma che hanno bloccato e arrestato il ladro.

