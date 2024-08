Dal 27 settembre al 3 ottobre a Torino la mostra antologica dedicata a Daniele D’Antonio

Giovedi 26 settembre ci sará l’ínaugurazione della mostra D’Antologica, un’antologia dei lavori di Daniele D’Antonio brillante artista torinese che purtroppo ci ha lasciati troppo presto a fine giugno del 2022.

L’inaugurazione si terrá a partire dalle ore 18.00 presso lo Studio 17 in Via Cesare Battisti 17 a Torino dove la mostra sará aperta fino al 3 ottobre.

Daniele D’Antonio é stato un artista poliedrico a mai banale che nelle sue opere ha spesso, utilizzato elementi che nella realtà quotidiana sono percepiti anche come banali parti di insieme, categorie, oggetti, ma che con il suo sguardo prendevano vita. Parti scomposte e ricomposte realizzavano scenari inaspettati capaci di raccontare storie e suscitare emozioni e stupore.

Con abilità ed ironia oltre che con la cultura, il rispetto e la curiosità ha realizzato lavori di forte attualità. Tra i progetti e le opere di Daniele D’ Antonio, sicuramente “Mimby” è quello che in questo momento storico, più colpisce con il suo forte richiamo agli avvenimenti bellici. Lavoro eseguito con maestria e ricerca per suscitare in chi guarda un momento di “disagio” e riflessione.

In questa mostra sono esposte solo alcune opere dei tanti progetti di Daniele D’Antonio che ne lasciano intravedere e soprattutto ricordare il talento ed il pensiero per cui l’arte è per sempre per tutti ed ovunque

