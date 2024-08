C’era un minorenne alla guida del trattore che è costato la vita a una donna durante un matrimonio

COCCONATO – C’era un minorenne alla guida del trattore che si è ribaltato uccidendo Luisella Rocca durante il corteo nuziale a Cocconato. Un ragazzo di 17 anni è indagato per omicidio stradale. Avrebbe una patente francese che gli permette di guidare mezzi agricoli, ma non riconosciuta in Italia.

Il 30 agosto alle 11, nella chiesa parrocchiale di Favria, si svolgeranno i funerali di Luisella Rocca, che il sindaco del paese, Vittorio Bellone, ha voluto salutare così sui social: “Non avrei mai pensato che un giorno ti avrei salutata così, carissima Luisella. La notizia che ieri ha spento ogni residua speranza ha imposto a tutti noi una giornata di non senso. Una di quelle giornate in cui tutto è sospeso, ogni sensazione è falsata e a prevalere resta soltanto l’emozione, dolorosa e incontrollabile. Chissà, forse è proprio quell’emozione che da ieri continua come a renderti presente, qui vicino a me e a tutta la nostra comunità. A farci sentire la tua voce, ascoltare i tuoi consigli, vedere il tuo sorriso. E soprattutto a farci vivere, come se tu fossi davvero ancora qui, la straordinaria generosità che era parte di te. Grazie per tutto ciò che ci hai donato, grazie per tutto ciò che ci hai insegnato. Come la scelta di donare gli organi offrirà la vita ad altre persone, così la forza e la gioia con le quali sei entrata nelle nostre vite continueranno ad essere un esempio per ciascuno di noi.

Un abbraccio forte a tutti i tuoi cari.”

