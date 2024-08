Fenestrelle: morto dopo essere finito in una scarpata con la moto

FENESTRELLE – Un incidente mortale si è verificato, questa mattina, lungo la provinciale 172 del Colle delle Finestre. A perdere la vita un uomo, un turista olandese.

Secondo quanto si apprende, la vittima del tragico incidente stava percorrendo la strada in sella alla propria moto quando, nell’uscire fuori strada, è finita in una scarpata. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto, per le operazioni di recupero del cadavere, erano presenti soccorso alpino e speleologico di Pragelato e Sestriere. Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, anche i carabinieri di Fenestrelle e Villar Perosa per i rilievi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese