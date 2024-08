Incidente mortale a Pray: 86enne schiacciato da un trattore

PRAY – Non c’è stato nulla da fare per l‘uomo di 86 anni morto, nel pomeriggio di oggi, nel paese in provincia di Biella. L’anziano, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del trattore che stava guidando mentre lavorava in un terreno ed è rimasto schiacciato.

L’allarme è stato lanciato immediatamente ma, nonostante i ripetuti tentativi del personale del 118 di rianimarlo, l’uomo è deceduto per la gravità delle ferite senza mai riprendere conoscenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone e del comando di Biella. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

