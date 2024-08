Lucarelli condannata a risarcire lo psicologo Foti per le accuse risultate infondate sui minori di Bibbiano

TORINO – Il tribunale civile di Torino ha condannato la giornalista Selvaggia Lucarelli a risarcire con 16mila euro per diffamazione Claudio Foti, lo psicologo di Pinerolo assolto in via definitiva nell’inchiesta sui presunti affidi illeciti di minori a Bibbiano.

La richiesta di Foti era stata di 40 mila euro, a cui si aggiungeva la richiesta di 280 mila euro ai due quotidiani che avevano dato spazio agli articoli di Lucarelli. Nella sentenza si legge che Foti è stato “apertamente e falsamente accostato alla tragica e terribile vicenda giudiziaria su un caso di abuso sessuale su un minore nella provincia di Cagliari e il successivo suicidio di una donna indagata per abuso”. Inoltre Lucarelli accusava Foti di essere “ideatore di un metodo supponendo l’esistenza di un metodo di cui una ‘rete di psicologi’, tra i quali la psicologa di Cagliari, sarebbero stati seguaci”.

La sentenza prevede anche la rimozione del post da Facebook e la pubblicazione sul profilo Facebook di Lucarelli di un estratto della sentenza a propria cura e proprie spese.

